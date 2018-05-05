قرقاش: أزمة الروهينغا تعد قضية إسلامية وإنسانية بإمتياز

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

قال وزيرُ دولة الإمارات للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن جهود الدولةِ الإنسانية َ للتخفيفِ من معاناة الروهينغا شملت تقديم العلاج اللازم لأكثر من ١٣٢ ألف لاجئ بما في ذلك ٧٨ ألف إمرأة وطفل ممن يقيمون في مخيم كوكس بازار في بنغلادش، مؤكدا أن جهود الإمارات مستمرة للتخفيف من معاناتهم.

وأضاف قرقاش في تغريدة على تويتر أن أزمة الروهينغا تُعد قضية إسلامية وإنسانية بإمتياز، وأن التطهيرَ العرقي الذي يطال هذه الأقلية يطرحٌ مجموعة ً من التحديات العاجلة، ولا بد من خطة عمل فاعلة تشمل عودتهم وهويتهم وأمنهم وتضمن حلّ مأساتهم.

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