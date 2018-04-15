هايلي: جاهزون للرد إذا استخدم النظام الكيماوي مرة أخرى

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة (وكالات)

قالت المبعوثة ُ الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي في مجلس الأمن الدولي، إن الولايات المتحدة ستكون مستعدة ً لتنفيذ ضربةٍ أخرى إذا استخدمَ النظام السوري أسلحة كيماوية مجددا.

وأضافت أنها على ثقة بأن ضرباتِ التحالف الثلاثي تمكنتْ من شل برنامج الأسلحة الكيماوية للنظام، ومشيرة إلى أن روسيا أخفقت في ضبط الكيماوي السوري.

وأضافت " نحن مستعدون لمواصلة هذا الضغط إذا كان النظام السوري من الغباء ليختبر إرادتنا مجددا، إذا استخدم النظام السوري هذا الغاز السام مجددا ستكون الولايات المتحدة جاهزة للرد".

بينما قالت مندوبة بريطانيا، كارين بيرس، إن تدخل الدول الغربية كان "ضروريا للحد من معاناة الناس"، وأضافت أن القوة ضرورية في بعض الأحيان.

وفي السياق ذاته، قال مندوب فرنسا في الأمم المتحدة، فرانسوا دي لاتر، إن دمشق "تخرق القانون الدولي منذ سنوات".

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