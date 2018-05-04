مفتشو الأسلحة الكيماوية ينهون مهمة دوما في سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

قال مصدر دبلوماسي إن مفتشي الأسلحة الكيماوية عادوا من مهمة في مدينة دوما السورية بعد أن جمعوا عينات والتقوا بشهود لتحديد إستخدام أسلحة كيماوية في هجوم الشهر الماضي.

وزار المفتشون موقعين تعرضا للهجوم الكيماوي وجمعوا عينات سيجري تقسيمها في مختبر في هولندا ثم يتم نقلها إلى معامل تابعة لهم لفحصها.

وعادة ما تصدُر نتائج الفحص خلال ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

وأضاف المصدر أن فريق الخبراء التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عاد إلى هولندا مساء يوم الخميس بعد أن توجه لدمشق يوم 14 أبريل/ نيسان الماضي.

ودفع الهجوم الكيماوي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لتوجيه ضربات صاروخية لسوريا يوم 13 أبريل نيسان استهدفت منشآت للأسلحة الكيماوية.

وتحقق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مقتل العشرات في دوما، يوم السابع من أبريل نيسان.

وتقول الولايات المتحدة وحلفاؤها إن الوفيات نجمت عن أسلحة كيماوية، ربما كانت غاز أعصاب، استخدمتها قوات النظام السوري المدعومة من روسيا.

ويتوقع أن يكون المفتشون قد جمعوا أيضا عينات من عبوات عثر عليها في المكان يعتقد أنها كانت تحتوي على غازات سامة وأن طائرات أو طائرات هليكوبتر أسقطتها.

وقالت بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا ودول أخرى في بيان إن كل المواد التي جمعت حتى الآن تدعم استخدام أسلحة كيماوية في دوما.

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