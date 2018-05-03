مقتل طيارين روسيين بسقوط مقاتلة روسية في البحر قرب اللاذقية

أخبار الآن | اللاذقية - سوريا (وكالات)

قتل طياران روسيان إثر سقوط مقاتلة كانت تقلمها في البحر قبالة سواحل اللاذقية غرب سوريا، كما نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية تأكيدات الجيش الروسي على مقتل الطيارين بعد سقوط مقاتلة من طراز "سوخوي 30" ، وقال الجيش الروسي إن المقاتلة لم تتعرض لإطلاق نار من سوريا، وربما يكون اصطدامها بطائر سبب سقوطها.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة من نوع "SU-30" تحطمت صباح اليوم في تمام الساعة 09:45، قبالة سواحل مدينة جبلة السورية، عقب إقلاعها من قاعدة حميميم، وأن طياريها لقيا مصرعهما.



وحسب المعطيات الأولية رجحت وزارة الدفاع أن يكون سبب تحطم الطائرة، دخول طائر إلى محركها، مؤكدة أنه لم يكن هناك أي إطلاق نار.



وأشارت الوزارة إلى أن الطيارين حاولا حتى آخر لحظة تجنب سقوطها.

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