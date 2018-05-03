مسلحون يخطفون عاملة إغاثة ألمانية في مقديشو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (رويترز)

قام مسلحون مجهولون باختطاف عاملة اغاثة المانية تابعة للجنة الدولية للصليب الاحمر من داخل مجمع في العاصمة الصومالية مقديشو مساء الأربعاء بحسب ما أعلنته المنظمة الإغاثية الدولية.

قال دانيال أومالي نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الصومال "نحن قلقون بشدة على سلامة زميلتنا".

وذكر موظفون في الصليب الأحمر أن الخاطفين أخذوا زميلتهم من داخل مجمع اللجنة في مقديشو وخرجوا بها من باب خلفي متجاوزين حراس الأمن الذين كانوا متمركزين عند البوابة الرئيسية.

وقال سكان إن الشرطة وقوات أمن أخرى أغلقت المنطقة بعد الحادث.

كان مسلحون مجهولون قتلوا بالرصاص في مقديشو الثلاثاء عاملة إغاثة صومالية تعمل بمنظمة الصحة العالمية.

وقال أحد أقارب القتيلة إنها تدعى ماريان عبد الله وإنها قتلت خلال زيارتها لسوق البكارة في العاصمة لشراء بعض السلع لزفافها الذي كان مقررا الأسبوع المقبل. ولم يعرف بعد الدافع وراء قتلها ولاذ المسلحون بالفرار.

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