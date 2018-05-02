نتانياهو: إيران تسعى لإمتلاك ترسانة نووية وقنابل ذرية

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (حسام الأحبابي)

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من أن الاتفاق النووي الموقع مع إيران يمهد الطريق أمام طهران لإمتلاك ترسانة كاملة من القنابل النووية , و أكد أمام الصحفيين أنه سيتقاسم مع بلدان عدة ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذه المعلومات بعد أن تقاسمها مع واشنطن.

أما النقاط التي وردت في عرض نتانياهو لوثائق عن البرنامج النووي الإيراني نستعرضها على النحو الآتي :

-عدد الوثائق يزيد عن 100 ألف وثيقة , ويقول نتانياهو إنها نسخ طبق الأًصل من الأرشيف السري للبرنامج النووي الإيراني.

-الوثائق عبارة عن ملفات و أقراص مدمجة كانت مخبأة داخل موقع سري ومترهل جنوب طهران.

-نتانياهو قال إن نصف طن من المواد التي حصل عليها جهاز الموساد من موقع جنوب طهران تشير إلى العمليات التي بادرت إليها إيران بغية إمتلاك الأسلحة النووية.

-نتانياهو نقل بصورة رئيسية تفاصيل متعلقة ببرنامج إيراني قديم يعرف باسم "آماد" وكان يهدف إلى إنتاج خمسة رؤوس نووية.

-نتانياهو إستعان بوثائق وخرائط يقول إنها تثبت أن إيران تخزن سراً مواد من مشروع "آماد" لاستخدامها في الوقت الذي تختاره وتطوير اسلحة نووية.

-يهدف مشروع إيران النووي بحسب نتانياهو إلى إنتاج خمسة رؤوس نووية تبلغ قوة كل منها ما يعادل قوة 10 كيلو طن من مادة "تي أن تي" شديدة الانفجار.

هذا و إعتبرت دول في أوروبا بينها فرنسا وألمانيا بالاضافة الى مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن لا جديد فيها , غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ندد بالاتفاق و وصفه بالفظيع و قال إن صلاحيته تنتهي في غضون سبعة أعوام وعندها سيكون بإمكان إيران أن تطوّر أسلحة نووية.

المزيد:

الصفحات الناقصة من الإستعراض الذي قدمه نتانياهو