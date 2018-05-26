لجنة حقوق الإنسان في ليبيا تدين التفجير الإرهابي ببنغازي

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (وكالات)



أعربت اللجنة الوطنية لحقوقِ الإنسان في ليبيا، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجيرِ الإرهابي الذي استهدفَ شارع جمال عبد الناصر بالقربِ من فندق تيبستي بوسطِ مدينة بنغازي، ما أسفَرَ عن وقوعِ 7 قتلى من بينهم طفلة و 11 مصابا.وجددت اللجنة تأكيدها على ما يشكلهُ الإرهابُ من انتهاكٍ جسيمٍ لحقوقِ الإنسان وحقِ الإنسان في الحياة، مما يستوجبُ المساءلةَ والمحاسبة،وأهمية ملاحقة الإرهابيين وداعميهم وضمان منع إفلاتهم من العقاب.

وأكدت أن اجتثاث الإرهاب يتطلب توحيد الجهود و الإمكانيات، داعية جميع مكونات وأطياف الشعب الليبي ومؤسسات المجتمع المدني والقوى الوطنية والسياسية لضرورة توحيد وتكاتف الجهود والمساعي الوطنية في مواجهة خطر الإرهاب والتطرف من أجل القضاء عليه.

وكانت وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة شرقي البلاد، أعلنت ارتفاع حصيلة تفجيرات بنغازي إلى 8 قتلى و12 مصابا، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة يجب أن تتحمل مسؤولية حماية المدنيين.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة، معتز عز الدين الطرابلس، أن “الحصيلة المبدئية لعدد الجرحى والقتلى جراء التفجير الذي استهدف المدنيين في مدينة بنغازي ارتفع ليصل إلى 8 قتلى و 12 مصابا، موزعة بين مستشفى الجلاء ومركز بنغازيالطبي”.

يذكر أن انفجار ناتج عن سيارة مفخخة وقع في مدينة بنغازي مساء الخميس 25 أيار/ مايو، في شارع جمال عبد الناصر وسط المدينة، تزامننا مع إقامة فعاليات معرض صنع في سوريا الذي افتتح أبوابه يوم الأربعاء الماضي.

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