البرازيل.. إزالة حواجز الطرق وسط إضراب سائقي الشاحنات

أخبار الآن | برازيليا - البرازيل - (أ ف ب)

اعلن وزير الدفاع البرازيلي الجمعة ان الجيش عازم على فتح الطرق وازالة العوائق منها "بشكل سريع وقوي"، بعد ان ادى اضراب سائقي الشاحنات الى ازمة تموين في البلاد.

وقال الوزير جواكان سيلفا اي لونا في اليوم الخامس لاضراب سائقي الشاحنات، ان الجيش "سيتحرك بشكل سريع ومنسق وقوي لفتح حركة المرور في المناطق الحساسة" حيث توجد المطارات والمصافي.

وجاء كلام الوزير بعد ساعات على كلمة متلفزة للرئيس ميشال تامر الذي اعلن "تعبئة كل القوى الامنية" لفتح الطرقات في البلاد.

ومما قاله تامر "لقد تحلت الحكومة بالشجاعة الكافية لتحاور، وستملك الشجاعة الكافية لفرض سلطتها".

ودفعت حركة الاضراب هذه بلدية مدينة ساو باولو الى اعلان حالة الطوارىء لمصادرة المحروقات التي تحتاج اليها لتسيير منشآتها الاساسية.

واعلن سائقو الشاحنات الاضراب احتجاجا على ارتفاع اسعار الديزل ما ادى الى نقص في المحروقات والمواد الغذائية، كما توقفت مصانع سيارات عن العمل، والغت بعض المطارات عددا من الرحلات.

وكانت لهذا الاضراب تداعيات على كافة قطاعات عمل الاقتصاد البرازيلي الذي يعتبر الاقتصاد الاول في اميركا اللاتينية.

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