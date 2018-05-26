إجلاء نحو 10 آلاف شخص في عمان بسبب إعصار مكونو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نضال عمرية)



تراجع الإعصار مكونو إلى منخفض مداري عميق في عُمان، مع استمرار هطول الأمطار المتفاوتة الغزارة على محافظتي ظفار والوسطى خلال الـ24 ساعة القادمة، مصحوبا برياح نشطة أحياناً.



ويُتوقع في الساعات القليلة المقبلة تأثر منطقة الخرخير أقصى جنوب السعودية بالإعصار ولكن بدرجة أقل من تأثر السواحل العُمانية.



ماذا يجري في سلطنة عمان ؟

الصور وحدها تتكلم هنا...انه اعصار يدعى مكونو يتسبب في وقوع قتلى فضلاً عن إلحاق خسائر مادية كبيرة في مدينة صلالة في محافظة ظفار الساحلية جنوب غرب العاصمة مسقط.



استعدات مكثفة على قدم وساق اتخذتها أجهزة الدفاع المدني العمانية منذ بداية الاعصار... حيث اجلت نحو 10 آلاف شخص من المدارس والمباني الحكومية، خاصة في مدينة صلالة، التي يبلغ عدد سكانها 200 ألف نسمة، كما ناشدت المواطنين بالبقاء في منازلهم.



الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عُمان اكدت تراجع الإعصار مكونو إلى منخفض مداري عميق، مع استمرار هطول الأمطار المتفاوتة الغزارة على محافظتي ظفار والوسطى خلال الـ24 ساعة القادمة، مصحوبة برياح نشطة أحياناً.

الاعصار الذي عاث خرابا في جزيرة سقطرى اليمنية وسلطنة عمان من المتوقع أن يصل الى السعودية قريبا بتكون السحب على الخرخير والربع الخالي... ولكن بدرجة أقل من تأثر السواحل العُمانية.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية توقعت هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة برياح نشطة قد تتجاوز سرعتها 75كم/س، من فجر السبت على الخرخير، وتستمر إلى يوم الثلاثاء...إلا أنها ستبقى عنيفة وتستلزم أخذ الحيطة والحذر وإخلاء المناطق المعرضة للسيول الجارفة.

بدوره...المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات أكد انعدام فرص التأثير المباشر لإعصار "مكونو" على الدولة، بعد تراجعه من الدرجة الثانية إلى إعصار مداري من الفئة الأولى.



مشيرا الى ان تأثيره ينحصر في تدفق السحب المتوسطة والعالية وكتل هوائية رطبة قد تعمل على تكون السحب الركامية الممطرة أحياناً على المناطق الشرقية والجنوبية وتنشط الرياح، حيث تكون مثيرة للغبار والأتربة ليكون الطقس مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم بوجه عام.



عبر الهاتف من العاصمة مسقط عبدالله راشد الخضوري رئيس قسم تخطيط وتطوير الارصاد الهيئة العامة للطيران المدني

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