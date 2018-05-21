سوريا الديمقراطية تواصل تقدمها في أخر بؤرة لداعش بدير الزور

أخبار الآن | دير الزور - سوريا ( سعد النعواشي )



تواصل قوات سوريا الديموقراطية تقدما على حساب تنظيم داعش فى آخر معقل يسيطر عليه في محافظة دير الزور في الجانب الشرقي من سوريا بدعم مدفعي أمريكي وفرنسي ، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان ، حيث سيطرت القوات الديمقراطية على مكان مرتفع ذات أهمية استراتيجية تطل على قرى واقعة تحت سيطرة التنظيم.



دير الزور .. الجانب الشرقي من سوريا .. يشهد مواجهات عدة من قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من أمريكا وفرنسا من جهة ... وعناصر تنظيم داعش من جهة أخرى في آخر معقل للتنظيم شرق سوريا وبالتحديد في محافظة دير الزور .. القوات تواصل تقدمها بمؤازرة قصف مدفعى فرنسى وامريكى بحسب مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان في إشارة إلى أن اشتباكات عنيفة اندلعت في المحافظة ...

القوات الأمريكية والفرنسية المنتشرة شرق محافظة دير الزور تمركزت فى عدد من القواعد العسكرية التى أقامتها واشنطن حول حقول النفط الرئيسية ، وأطلقت قوات سوريا الديموقراطية، وهى تحالف فصائل كردية وعربية، فى الأول من مايو المرحلة النهائية من حربها ضد تنظيم داعش لانهاء وجوده شرق سوريا وتأمين الحدود مع العراق المجاور.

قوات سوريا الديموقراطية سيطرت على بلدة الباغوز بعد اشتباكات عنيفة، لتكون أول بلدة تطرد عناصر داعش منها منذ انطلاق الحملة الأخيرة ،وماتزال ثلاث بلدات فى المنطقة تحت سيطرة التنظيم وأشار مدير المرصد إلى أن القوات الأمريكية والفرنسية لجأت الى القصف الصاروخى ثم استبدلته بالمدفعية مع تقدم القوات ميدانيا .

وتجرى العمليات حالياً بالتنسيق مع القوات العراقية فى الجهة الثانية من الحدود وقوات التحالف الدولى من أجل إحباط أى محاولة تسلل أو وهروب عناصر من التنظيم نحو العراق ، ولم يعد التنظيم يسيطر على أي مدينة فى سوريا، لكنه يحتفظ بقرى وبلدات وجيوب ينتشر فيها بضعة آلاف المقاتلين دون أن يكون لهم أى مقار، سوى جنوبَ دمشق حيث بدأت اول عملية اجلاء لعناصر التنظيم بعد شهر من حملة عسكرية واسعة لطردهم منه من خلال ست حافلات تنقل عناصر التنظيم وعائلاتهم وغادرت مخيم اليرموك وحي التضامن المجاور له ، واتجهت شرقاً نحو البادية السورية حيث ما يزال التنظيم يسيطر على بعض المناطق.

وتأتي العملية العسكرية الجارية جنوب دمشق في اطار سعي قوات النظام لاستعادة كامل العاصمة وتأمين محيطها بعدما سيطرت على الغوطة الشرقية التي بقيت لسنوات المعقل الأبرز للفصائل المعارضة قرب دمشق ،وعند الانتهاء من عملية الاجلاء، سيتم تأمين مدينة دمشق بشكل كامل للمرة الأولى منذ بداية الصراع في سوريا.

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