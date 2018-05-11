إيطاليا تضبط خلية إرهابية على صلة بالنصرة

أخبار الآن | روما - ايطاليا - (وكالات)

أعلنت السلطات الإيطالية، الخميس، عن اعتقال 11 سوريا و3 مغاربة يشتبه في دعمهم "جبهة النصرة" المرتبطة بالقاعدة في سوريا، بمقاتلين ومليوني يورو كتمويل.

وقال مسؤول مكافحة الإرهاب بالادعاء الإيطالي فدريكو كافييرو، إن التحقيق كشف عن صلات بين أولئك الذين يمولون الإرهاب والهجرة غير الشرعية، لكنه لم يجد دليلا على أن مهربي المهاجرين جلبوا إلى البلاد مقاتلين أجانب.

وأضاف: "ليس لدينا دليل على أن هذه الشبكة جلبت مقاتلين أجانب، لكن الحقيقة أن الشبكة تمول الإرهاب وتسهل أيضا الهجرة السرية"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأوضح أن الأموال نقلت بالأساس باستخدام شبكة غير رسمية تعرف باسم "حوالة"، وهي شائعة في العالم العربي وتتهرب من التفتيش المعتاد على تمويل الإرهاب.

وأعلن الادعاء، الخميس، أن الشرطة اعتقلت 4 أشخاص يشتبه في صلاتهم بالإرهاب، وهم سوري واحد و3 مغاربة، بينما اعتقل 10 سوريين آخرين يشتبه في قيامهم بغسل الأموال وجرائم مالية أخرى على صلة بتمويل الإرهاب.

وأضاف أن جميع المشتبه بهم يقيمون بشكل قانوني في إيطاليا.

وذكرت وكالة أنسا الإيطالية أن أحد الاعتقالات وقع في الدنمارك، لسوري كان يدير شركة بناء في سردينيا، وتقول السلطات إنه كان المصرف الذي يضمن التحويل، ويتلقى نسبة عن كل عملية.

واعتقل شقيق الرجل العام الماضي في السويد بنقود تعادل نحو 70 ألف يورو، بينما اعتقل شريك آخر له كان يحمل كمية كبيرة من المال أيضا في المجر، وفقا للوكالة.

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