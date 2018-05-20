اعتقال مسلحين من داعش خلال عبورهم حدود سوريا الى العراق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ألقت قوات تابعة للجيش العراقي القبض على عدد من مسلحي داعش بينهم مسؤول فيما يسمى بديوان "الشرطة الأسلامية" التابع للتنظيم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود السورية الى الأراضي العراقية.

و ذكر بيان لمركز الإعلام الأمني أن عنصراً كان يعمل بما يسمى "ديوان الشرطة الإسلامية في ولاية هيت" التابع لداعش تم إعتقاله من قبل إستخبارات الفرقة 15 التابعة للجيش العراقي خلال تسلله من الأراضي السورية الى العراق من جهة الصحراء الممتدة بين نينوى والأنبار , مشيراً الى إحالته على الفور الى القضاء العراقي وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

يذكر أن القوات الأمنية تتمكن بين فترة وأخرى من إعتقال مسلحين ينتمون لداعش في مناطق متفرقة من العراق , و كانت قوات تابعة للجيش العراقي تمكنت وفق معلومات إستخباراتية دقيقة و بكمين محكم من إلقاء القبض على مسلحين إثنين اثناء تسللهما عبر الحدود العراقية السورية قادمين من منطقة "تل حميس" السورية أحدهما مطلوب للقضاء بتهم الإرهاب مع والده وشقيقه وأشقاء والده الثلاث.

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