قمة منظمة التعاون الإسلامي تطالب بقوة دولية لحماية الفلسطيني

أخبار الآن | اسطنبول - تركيا - (أ ف ب)

دعت دول منظمة التعاون الاسلامي في ختام قمة استثنائية في اسطنبول مساء الجمعة الى "توفير الحماية الدولية" لسكان الاراضي الفلسطينية من خلال "إيفاد قوة دولية للحماية"، مؤكدة "إدانتها الشديدة (...) للفظائع الاسرائيلية" في قطاع غزة.

وأكدت الدول الـ57 المنضوية في المنظمة في البيان الختامي للقمة على ادانتها "بأشد العبارات الاعمال الاجرامية للقوات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في الارض الفلسطينية ، ولا سيما في قطاع غزة" حيث قتل الاثنين حوالى 60 فلسطينيا برصاص القوات الاسرائيلية.

ياتي هذا في الوقت الذي صوت فيه مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة على قرار ٍ يدعو إلى إرسال فريق ٍ دولي مختص في جرائم الحرب للتحقيق في أحداث غزة.

وصوتت الولايات المتحدة واستراليا ضد القرار الذي تبناه 29 عضوا من الاعضاء ال47 وامتنع 14 عن التصويت بينهم ممثلو سويسرا والمانيا وبريطانيا. ويدعو القرار الى التعجيل في ارسال لجنة دولية مستقلة.

وعلى الفريق "التحقيق في الانتهاكات وحالات سوء المعاملة المفترضة في اطار الهجمات العسكرية التي نفذت خلال التظاهرات المدنية الكبرى التي بدأت في 30 آذار/مارس 2018" في غزة بما في ذلك "تلك التي قد ترقى الى جرائم حرب".

وخرج عشرات الآلاف من الفلسطينيين الاثنين الماضي وتجمعوا قرب الحدود، بالتزامن مع نقل الولايات المتحدة سفارتها الى القدس.

وادى اطلاق النار الاسرائيلي على المتظاهرين الى مقتل 62 فلسطينيا وأصابة نحو 3 الاف اخرين بجروح يومي الاثنين والثلاثاء في أعنف اعمال عنف تشهدها المنطقة الحدودية مع اسرائيل منذ بدء موجة الاحتجاجات في 30 مارس/اذار الماضي بمناسبة ذكرى يوم الارض.

وقتل 116 فلسطينيا منذ 30 آذار/مارس الماضي، وأصيب الالاف بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة. في حين أصيب جندي اسرائيلي واحد.

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