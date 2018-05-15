الأمم المتحدة: أي متظاهر فلسطيني في غزة معرض للقتل

أخبار الآن | نيويورك - امريكا (وكالات)

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن أي فلسطيني يتظاهر في غزة يمكن أن يتعرض للقتل برصاص الجيش الإسرائيلي سواء كان يمثل تهديدا أم لا.



وجاءت تصريحات مفوضية الأمم المتحدة بعد يوم من قتل 60 فلسطينيا برصاص القوات الإسرائيلية خلال احتجاجات حاشدة في يوم النكبة تزامنت مع نقل السفارة الأميركية إلى القدس.



وصرح روبرت كولفيل أحد المتحدثين باسم المفوضية أن "أي شخص معرض على ما يبدو للقتل" مضيفا "لا يمكن استخدام القوة القاتلة إلا كخيار أخير"، وفق "فرانس برس".



وأكد كوفيل أنه يشعر بقلق شديد مما يمكن أن يحدث اليوم الثلاثاء، ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل.



ووصف المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور نقل السفارة الأميركية في إسرائيل، من تل أبيب إلى القدس



باليوم المأساوي للفلسطينيين. وطالب بحماية دولية للمدنيين الفلسطينيين.

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