الجيش الليبي يحرز تقدما جديداً في درنة ويأسر إرهابيين أجانب

أخبار الآن | بنغازي - ليبيا - (وكالات)

أحرزت قوات الجيش الليبي تقدما جديدا ضد المتطرفين في مدينة درنة الليبية وألقت القبض على عشرات الإرهابيين الأجانب.

وحققت القوات مكاسب ميدانية واسعة في مدينة درنة بعد تقدمها على عدة محاور خاصة من الجهتين الشرقية والغربية. و أعلن الجيش الليبي سيطرته على عدة مواقع في درنة بعد اشتباكات مع التنظيمات الإرهابية فيها .

وكشفت مصادر عسكرية عن إلقاء القبض على عشرات الإرهابيين من جنسيات مختلفة خلال هذه العمليات. وقد نفذت قوات الجيش الليبي ضربات جوية دقيقة أسفرت عن مقتل عدد كبير من الإرهابيين. كان الناطق باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري قد أكد التقدم الكبير في درنة.

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