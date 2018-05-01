"سوريا الديمقراطية" تبدأ معركة جديدة ضد داعش

أخبار الآن | ديرالزور - سوريا (وكالات)

أعلنت قواتُ سوريا الديمقراطية، اليوم الثلاثاء، بدءَ معركةٍ جديدة للسيطرة على ما تبقى من جيوبٍ لتنظيم داعش في دير الزور، شرقي سوريا.

وقد سيطرت قوات سوريا الديمقراطية،على معظمِ أنحاء المنطقة الواقعة شرقي نهر الفرات التي تغلب عليها وحدات حماية الشعب الكردية،

في محافظةِ دير الزور منذ العام الماضي، ضمنَ حملةٍ جوية وبرية ضخمة أخرجت مسلحي تنظيم داعش من شرقِ سوريا، ومن معقلِـهم في الرقة.

ونادرا ما يشتبك الجيش السوري مع قوات سوريا الديمقراطية في حملته على داعش، وظل على مبعدة من مناطق هذه القوات شرقي الفرات، مركزا على استعادة أراض من التنظيم غربي النهر.





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