القوات العراقية تعزز إنتشارها بشرق ديالى

أخبار الآن | ديالى - العراق (وسام يوسف)

أفاد مراسل أخبار الآن بأن القوات العراقية المشتركة عززت مواقع إنتشارها في كبرى أحواض ناحية مندلي الحدودية مع إيران من جهة تلال حمرين الواقعة الى الشرق والشمال الشرقي من ديالى، وأوضحت مصادر أمنية وعسكرية عراقية لمراسل أخبار الآن أن القوات الأمنية إستكملت الإنتشار في المحاور الأمنية الجديدة في حوض الندا جنوبي ناحية مندلي شرقي ديالى في إطار خطة جديدة لمسك الأرض ومعالجة أي ثغرات يمكن ان يستغلها فلول داعش.



و أضافت المصادر الأمنية والعسكرية العراقية أن الإنتشار الأمني والعسكري الجديد في منطقة الندا التابعة لناحية مندلي يعد أكبر مواقع الإنتشار في مناطق شرق ديالى بالكامل , موضحة أن هذه الإجراءات تم تنفيذها لطمأنة الأهالي بعد الخروقات الأخيرة و العمل على تقليل أعداد النازحين من القرى بسبب الهواجس الأمنية , ولافتة الى أن الوضع الراهن مستقر.



و كان مجلس ديالى كشف قبل أيام عن رصد نزوح للأهالي في حوض الندا بسبب الهواجس الأمنية والخروقات الناجمة عن هروب و تخفي فلول داعش وقادتهم في المناطق الشرقية و الشمالية الشرقية لمحافظة ديالى.

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