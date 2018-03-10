عملية عسكرية للقضاء على فلول داعش في العراق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (عبدالله العصار)

نجح الطيران العراقي، بالتعاون مع طيران التحالف الدولي، في رصد أماكن انتشار وتواجد فلول تنظيم “داعش” الإرهابي في صحراء محافظة الأنبار، بينما تدرس القيادات العسكرية وضع خطة متكاملة لإطلاق عملية واسعة للقضاء عليه .

بالرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، فى أكتوبر الماضي، تحقيق النصر على تنظيم داعش الإرهابي فى المدن العراقية وإعلانه البلاد خالية تمامًا من عناصر التنظيم، إلا أنه لا تزال بعض من فلول تابعة للتنظيم متواجدة في بعض المدن العراقية وتحاول من فترة لأخرى شن بعض الهجمات الإرهابية في محاولة منها تغطية هزائمها المتكررة والتي أدت إلى محو داعش كليا .

مصادر عسكرية قالت ان فلول التنظيم الارهابي تتركز معظمها في صحراء الانبار .

واضافت ان القوات العراقية وبالتعاون مع التحالف الدولي استطاعت مؤخرا التقاط صور جوية دقيقة تمكنت بفضلها تحديد مواقع انتشار وتوزيع هذه الفلول في صحراء الانبار ورصد تحركاتها والطرق التي تسلكها.

وأضافت المصادر أنّ تلك الصور تم تسليمها إلى قيادة العمليات العسكرية بالجيش العراقي لأجل دراستها، واتخاذ ما يلزم بشأنها ، مبينة أنّها بمثابة خريطة كاملة لتحركات التنظيم في الصحراء، كما اشارت المصادر الى أنّ القيادات الأمنية ستدرس هذه الخريطة، وسيتم وضع خطة متكاملة للقضاء على فلول التنظيم قريبا.

وتمكنت القوات العراقية من القضاء على العديد من فلول التنظيم، لكنّ عمق الصحراء ومساحتها الشاسعة منحا التنظيم القدرة على المناورة والتحرك فيها، الأمر الذي صعّب من إمكانية القضاء على جيوبه بشكل كامل.

ومن غير المرجح أن يعود "داعش" أبداً إلى قوته السابقة الكاملة بسبب خسائره الفادحة وتمرغ سمعته بالوحشية إضافة إلى العمليات العسكرية لقوات الجيش العراقي استمرارا لنهجها التعرضي الفعال القائم على مطاردة وملاحقة ما تبقى من زمر عصابات داعش الإرهابية ، فقد تمكنت من إلقاء القبض على خلية لداعش كانت تخطط لتنفيذ هجمات خلال فترة الانتخابات البرلمانية وضبط َ ملفات غاية في الأهمية بحوزتها في أيمن مدينة الموصل.

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