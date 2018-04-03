عمليات دجلة تطلق عملية لتعقب فلول داعش في تلال حمرين

أخبار الآن | ديالى - العراق (وسام يوسف)

نقل مراسل أخبار الآن عن قيادة عمليات دجلة تأكيدها إطلاقَ عمليةٍ عسكرية جديدة لتعقب فلول داعش وقادتهم الهاربين في شمال شرق ديالى.



المصادرُ ذاتها أوضحت لمراسل أخبار الآن أن قواتً أمنية مشتركة إنطلقت فجر اليوم الثلاثاء لتنفيذ عمليةٍ عسكرية واسعة في منطقة الخلاوية ضمن جبال حمرين شمال شرقي ديالى لمطاردة فلول داعش و تعقب مخابئهم بهدفِ إنهاءِ أيِ وجودٍ لخلايا التنظيم المتخفية.

و كانت عمليات ديالى نفذت مؤخراً سلسلة عمليات نوعية في مناطق متفرقة من المحافظة خلال الأشهر الماضية لملاحقة بقايا داعش الهاربين والمتخفين في المناطق الصحراوية وجبال حمرين.

من جهته أعلن قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي كشف أنفاق سرية لتنظيم داعش في منطقة الخلاوية بعمق تلال حمرين فيما أشار الى تدمير ثلاث مضافات جوالة.

و قال العزاوي إن القوات الأمنية المشتركة نجحت وفق معلومات إستخبارية في كشف أنفاق داعش السرية في منطقة الخلاوية في عمق تلال حمرين والتي تتألف من خمسة أنفاق بعمق 3 أمتار تحت الأرض و بطول 10 أمتار مترابطة كانت مستخدمة من قبل داعش للإختفاء عن الرصد.

و أضاف العزاوي أن الأنفاق تم تدميرها كما تم ضبط ثلاث مضافات جوالة لداعش على مقربة من شبكة الأنفاق و هي عبارة عن خيم كانت تستخدم لإيواء بقايا مسلحي داعش و قد تم تدميرها هي الأخرى.

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