التحالف العربي: باليستي حوثي استهدف السعودية وسقط باليمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

اعترضت قوات التحالف العربي في اليمن صاروخا باليستيا أطلقته مليشيات الحوثي من محافظة صعدة بإتجاه الأراضي السعودية.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات الدفاع الجوي رصدت عصر الإثنين إطلاقَ صاروخ ٍ باليستي، موضحاً أنه كان باتجاهِ ظهران الجنوب مستهدفاً مناطقَ آهلة بالسكان، قبل اعتراضه وسقوطهِ قرب الحدود الجنوبية للمملكة.

وأضاف المالكي أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للميليشيات الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية، وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.

وكانت الدفاعات الجوية السعودية اعترضت، مساء الخميس الماضي، صاروخاً بالستياً أطلقته ميليشيات الحوثي الإيرانية باتجاه مدينة جازان جنوبي المملكة.

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