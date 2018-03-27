43 ألف قتيل وجريح بسبب انتهاكات ميليشيا الحوثي باليمن

أخبار الآن | عدن - اليمن (وكالات)

أكّد وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر؛ أن جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران خلال الفترة من شهر كانون الثاني يناير من عام 2015م، حتى شباط فبراير 2018م،



بلغت 43 ألف شخص بين قتيل وجريح ، في حين بلغ عدد المعتقلين والمخفيين قسراً 18 ألف شخص.



وأكّد في الكلمة التي ألقاها في الحفل الذي نظّمته السفارة اليمنية في العاصمة الفرنسية باريس أمس، أهمية انطلاق "عاصفة الحزم" تحت قيادة المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن انتهاكات الميليشيات تزايدت مع اتساع رقعة سيطرتها خلال عام 2015م.

ولفت الوزير عسكر؛ إلى أن حرية التعبير شهدت انتكاسة كبرى في اليمن، بعد سيطرة الميليشيات الانقلابية، حيث تمّ حجز أو إغلاق أكثر من 80 % من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمكتوبة، مستعرضاً جريمة تجنيد الأطفال في صفوف الميليشيات التي بلغت نسبها من 1 إلى 3 % من قوات الميليشيات.

وأضاف "هذا الأمر يهدّد مستقبل اليمن، ولهذه الأسباب جاءت (عاصفة الحزم) لحماية حقوق الإنسان وحماية مستقبل اليمن".

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