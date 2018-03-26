التحالف العربي يعرض أدلة تزويد إيران الحوثيين بالصواريخ

أخبار الآن | الرياض - السعودية - (وكالات)

عرضَ التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أدلة ً حول تهريب إيران صواريخ َ لميليشيات الحوثي ، وذلكَ بعد يوم من استهداف الحوثيين للأراضي السعودية بـ 7 صواريخ تم اعتراضها في الجو.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، تركي المالكي إن امتلاكَ ميليشيات الحوثي صواريخَ باليستيةٍ تطورٌ خطير يهدد الأمن الدولي.

وأكدت السعودية أنها تحتفظُ لنفسِها بحق الرد على إيران في الوقت والشكل المناسبين.

وقال العقيد الركن تركي المالكي، إن اليمن عانى من تدخلات إيران ودعمها لميليشيات الحوثي الانقلابية ، معتبراً أن امتلاك ميليشيات الحوثي الإرهابية لصواريخ باليستية تطور خطير.

وأشار المالكي إلى أن التحالف رصد صواريخ إيرانية من نوع "قيام" كان الحوثيون يخططون لإطلاقه على السعودية في يوم المملكة الوطني.

واعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي 7 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون، الأحد، من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة.

وعرض المتحدث صاروخاً إيرانياً هربته طهران إلى الميليشيات الانقلابية، وتم ضبطه في اليمن، وظهرت عليه كتابة بالفارسية. وأوضح أن التحالف تمكن من ضبط شحنة صواريخ إيرانية في اليمن من نوع "صياد" وحال دون إطلاقها.

وقال المالكي: إن استخدام الحوثيين لمطار صنعاء الدولي كثكنة عسكرية يشكل مخالفة صارخة لقواعد القانون الدولي والإنساني، ما يعرض طائرات الإغاثة إلى خطر الاستهداف.

وقال المتحدث إن التحالف سيستمر في دعم جهود الإغاثة في اليمن، مؤكداً أن للمملكة حق الرد على إيران في الوقت والشكل المناسبين، الحق الذي يكفله القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

ودعا المالكي مجلس الأمن لمحاسبة إيران على خرقها القانون الدولي. وأشار المتحدث بيده إلى صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على الرياض وقال إنه "إيراني من نوع قيام".

واعتبر المالكي أن العالم يواجه خطر دعم الميليشيات والمنظمات الإرهابية والجريمة المنظمة بالصواريخ الباليستية.

وقال إن إيران استهدفت العاصمة الرياض، وفيها 8 ملايين مدني. وأوضح أن معظم الصواريخ، ومنها ما استهدف مكة المكرمة، تأتي من صعدة ومن شمال عمران، معقل ميليشيات الحوثي.

كما عرض المتحدث "صمامات" هي إحدى ميزات الصواريخ الإيرانية، مشيراً إلى أن الحوثي لا يمتلك هذه القدرات الصاروخية، موضحاً أن المحرك في الصاروخ كان مصمما ليصل الرياض.

وعبر صواريخ ضبطت في اليمن وصور عرضها المالكي أمام الصحافيين، أوضح المتحدث كيف يتم تجميع الصواريخ بعد تهريبها من إيران لليمن.

إلى ذلك، قال المالكي إن إيران تستغل ميناء الحديدة لتهريب تلك الصواريخ، عارضاً صورة لعناصر حوثية ترتدي زياً مدنياً تتولى مهمة إطلاق الصواريخ.

وبث المتحدث فيديو يظهر ميليشيات الحوثي تُحرك أنظمة إطلاق الصواريخ أثناء هبوط وإقلاع طائرات الأمم المتحدة في مطار صنعاء الدولي.

كذلك، عرض المالكي منظومة رادارات إيرانية ضبطها التحالف ومعها صاروخ صياد.

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