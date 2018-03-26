الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا في سماء الرياض

أخبار الآن | الرياض - السعودية - (أ ف ب)

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية ليل الاحد صاروخا فوق الرياض بحسب ما اعلن الاعلام الرسمي السعودي، في هجوم يشتبه في ان الحوثيين نفذوه بالتزامن مع الذكرى الثالثة لتدخل التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.

وقالت قناة "الاخبارية" ان "قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخاً شمال شرق الرياض". واكدت القناة التلفزيونية الرسمية ان الدفاعات الجوية "نجحت في اعتراض الصاروخ دون تسببه في وقوع اضرار".

ومنذ تشرين الثاني - نوفمبر اطلق المتمردون الحوثيون في اليمن المدعومون من ايران صواريخ عديدة على السعودية، أكدت الرياض ان دفاعاتها الجوية اعترضتها كلها. وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر احبطت السعودية هجوما صاروخيا للحوثيين على مطار الرياض الدولي في هجوم قال ولي العهد السعودي وزير الدفاع محمد بن سلمان انه "قد يرقى إلى اعتباره عملاً من أعمال الحرب ضد المملكة"، متهما ايران بتزويد الحوثيين بالصواريخ.

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