بومبيو يصل الرياض في مستهل جولته في الشرق الأوسط

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى الرياض في أولى محطات جولته في الشرق الأوسط التي جرى ترتيبها على عجل وسط توقعات بقرارات وشيكة تتعلق بالاتفاق النووي الإيراني ومراجعةٍ لدور الولايات المتحدة في سوريا.

وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن زيارة بومبيو للرياض والقدس والعاصمة الأردنية عمان بعد يومين فقط من أدائه اليمين تهدف إلى توطيد العلاقات مع حلفاء مهمين للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وقال بومبيو يوم الجمعة إنه سيناقش خلال جولته مستقبل الاتفاق النووي مع إيران والذي أبرم في عام 2015

كما سيناقش بومبيو خلال جولته بالشرق الأوسط نفوذ إيران الإقليمي في مناطق كاليمن وسوريا.

وكان بومبيو من المعارضين للاتفاق النووي عندما كان عضوا في الكونغرس، وقال ذات مرة إن الرد على البرنامج النووي الإيراني هو 2000 غارة قصف.

وقبيل محطته الشرق أوسطية عرج بومبيو على بروكسل لحضور مؤتمر حلف شمال الأطلسي "الناتو".

ووصل بومبيو إلى بروكسل لإجراء محادثات مع كبار الحلفاء في أوروبا بشأن سبل تعزيز حلف الناتو.

وقال مسؤول في الخارجية الأميركية إن الاجتماع سيناقش سلوك روسيا العدواني في أوكرانيا وجورجيا وسوريا، إلى جانب خطط تعزيز الأمن على حدود أوروبا الجنوبية.

وكان ترمب قد أرسل بومبيو إلى كوريا الشمالية قبل ثلاثة أسابيع للقاء زعيمها كيم جونغ-أون قبل قمة بين واشنطن وبيونغ يونغ لبحث برنامج كوريا الشمالية النووي.

اقرأ أيضا:

5 حقائق عن مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الجديد





