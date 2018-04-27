الأمم المتحدة تشجب استخدام القوة المميتة في غزة

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة (وكالات)

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، إن إسرائيل لم تصغ ِ لتحذيرات الأمم المتحدة بشأن استخدامها للقوة المميتة في قطاع غزة، مضيفا "فقد الأرواح أمر يستحق الشجب وعدد المصابين في غزة صادم".

ودعا إسرائيل إلى وضعِ حدٍ لاستخدام القوة المفرطة في غزة، وأن تحاسبَ المسؤولين عن سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين الفلسطينيين، خلال الشهر الأخير.

وأضاف الأمير زيد، في بيان، أنه خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة قتل 42 فلسطينيا، وأصيب أكثر من 5500، على طول السياج الحدودي في غزة، في الوقت الذي لم ترد فيه تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين من الجانب الإسرائيلي.

وتابع زيد: "فقد الأرواح أمر يستحق الشجب، وعدد الإصابات الصادم جراء الذخيرة الحية يؤكد الانطباع باستخدام القوة المفرطة مع هؤلاء المتظاهرين.. ليس مرة أو اثنتين بل مرارا وتكرارا".

ويتجمع عشرات الاف الفلسطينيين من قطاع غزة كل يوم جمعة منذ اواخر اذار/مارس الماضي للمطالبة بحق العودة.

وتابع رعد الحسين "من الصعب تصور أن حرق الإطارات أو رمي الحجارة أو حتى قنابل المولوتوف من مسافات بعيدة على قوات أمن محصنة بشكل كبير في مواقع دفاعية قد تشكل مثل هذا التهديد".

وشدد على أن "عمليات القتل الناجمة عن الاستخدام غير القانوني للقوة في سياق مناطق محتلة، كما هو الحال في غزة، تعدّ أعمال قتل متعمدة وتشكل انتهاكاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة".

واضاف المفوض السامي "يقع على عاتق كل دولة التزام أساسي بموجب قانون حقوق الإنسان في ضمان التحقيق في جميع الخسائر في الأرواح والإصابات الخطيرة ومحاسبة المسؤولين عنها بموجب القانون الجنائي، ويجب أن يؤدي أي تحقيق في الأحداث الأخيرة في غزة إلى هذا الغرض."

الا انه اشار الى انه و"لسوء الحظ، في سياق هذا الصراع الدائم وغير المتكافئ، يبدو أن التحقيقات الجادة تحدث عندما يتم جمع الأدلة المصورة بشكل مستقل. في حين يبدو أن هناك جهودا ضئيلة، او انعداما للجهود، في تطبيق سيادة القانون في العديد من عمليات القتل المزعومة لمدنيين غير مسلحين من قبل قوات الأمن الإسرائيلية حينما تجري بعيدا عن عدسات الكاميرات."

وانتقد رعد الحسين اسرائيل "لاخفاقها" المستمر في محاسبة ومقاضاة أفراد قواتها الأمنية لان ذلك "يشجعهم" على استخدام القوة المميتة ضد "بشر غير مسلحين حتى عندما لا يشكلون تهديدا."

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