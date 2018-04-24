أثرياء الإمارات مستعدون للتخلي عن أموالهم للحفاظ على صحتهم

أخبار الآن| دبي الإمارات العربية المتحدة (صحف)



لم يعد أثرياء دولة الإمارات العربية المتحدة مشغولون في تأسيس الشركات ، أو الاستحواذ على العقارات، أو الاستثمار في الأسهم لزيادة حجم ثرواتهم، كما هو معروف عنهم، بل باتوا أكثر اهتماماً بإجراء تغييرات كبيرة في طريقة إنفاقهم للأموال وأسلوب حياتهم في سبيل شيء واحد، وهو أن يعيشوا إلى سن 100 عام وهم يتمتعون بصحة جيدة.

وبحسب موقع "جولف نيوز" فإن دراسة حديثة أجريت على أكثر من 400 فرد في دولة الإمارات ممن تزيد ثروتهم على مليون دولار ، توصلت إلى أن معظم الأثرياء بالإمارات على استعداد للتضحية بثرواتهم للعيش مدة أطول ، اذ اعترف نحو 91% منهم بأن الصحة أكثر أهمية بالنسبة لهم.



وقال نحو 45% منهم إنهم يعتقدون أنهم سيعيشون إلى سن المئة عام، وهذا أعلى بشكل ملحوظ من التوقعات الوطنية الحالية المتوقعة في معظم البلدان المتقدمة، وبدأ الأثرياء الآن يخصصون الوقت والمال للذهاب إلى صالات الألعاب الرياضية والاستثمار في مدربي اللياقة البدنية والمكملات الغذائية وأقساط التأمين واستشارات الأطباء، رغبةً منهم في التمتع بصحة أفضل وتأجيل أعراض الشيخوخة.

كما يحرص معظمهم على العمل لساعات أقل وأخذ قسط كافٍ من الراحة في أيام الإجازات وإغلاق هواتفهم الجوالة وخدمات الرسائل الإلكترونية، وأشارت الدراسة أيضاً إلى أن ما يقرب من 70%من الأثرياء يخططون للتخلي عن جزء كبير من ثرواتهم وهم على قيد الحياة، أو تخصيص المزيد من المال للجمعيات الخيرية وأعمال الخير..



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