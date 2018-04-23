الإمارات تطلق ثورة رقمية وتتحول إلى سوق متطورة في زمن قياسي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديما نجم)

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة ثورةً رقمية لتتحولَ خلالَ فترةٍ قصيرة من سوقٍ ناشئة إلى سوقٍ متطورة.

زمن قياسي حقت خلاله دولة الامارات تقدما ملحوظا في مجال الثورة الرقمية ما جعلها نموذجا يحتذى به، وبحسب تقرير أصدره مؤخرا، أكد معهد التمويل الدولي في واشنطن، أنه طبقاً لمؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" استطاعت دولة الإمارات تحقيق قفزة هائلة في تصنيفها من سوق ناشئة إلى سوق صاعدة، ثم سوق متطورة في غضون خمس سنوات فقط، لأنها أبلت بلاء حسناً، سواء على صعد النمو الاقتصادي أو نمو السوق.

وأشار المعهد إلى مساهمات دولة الإمارات في لجنة مساعدات التنمية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذكر أن هذه المساهمات تعكس النمو الاقتصادي اللافت، الذي حققته الإمارات مؤخراً، وأضاف أن الإمارات اتخذت إجراءات هامة، لتعزيز الشفافية والحوكمة في اقتصادها.

وفي السياق ذاته أكد تقرير حديث نشره الموقع الشبكي للإدارة العامة والمالية التابع للأمم المتحدة، أن الإمارات أطلقت ثورة رقمية لتعزيز جهود التنويع الاقتصادي وتخفيف الاعتماد على النفط، وتحقيق الاستغلال الكامل والأمثل للثورة الصناعية الرقمية.

ونقل تقرير المنظمة العالمية عن سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، قوله إن الإمارات تجتهد من أجل تقليل نصيب النفط في إجمالي ناتجها القومي إلى 20% بحلول عام 2021، مقابل 29% حالياً.

وأضاف التقرير أن الإمارات أطلقت العديد من المبادرات فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والأتمتة.

وضربت المنظمة مثلاً بمبادرة دبي، لاستخدام تقنية بلوك تشين وتقنيات أخرى من أجل تمكين العاملين بها من العمل على ملفاتهم عن بُعد في أي وقت بحلول 2021.

هذا وبدأت كثير من شركات التقنية العالمية، مثل غوغل، وهواوي الصينية العملاقة للاتصالات، وسيمنز الألمانية، في إدارة عمليات في الإمارات من أجل تطوير استخدام التقنيات الحديثة، كما أنشأت أورانج لخدمات الأعمال مركزاً جديداً للابتكار في واحة دبي للسليكون.

فيما نقلت وكالة أنباء شينخوا الصينية عن رئيس "نوتانيكس" الشركة الرائدة في خدمات الحوسبة السحابية المؤسسية والتي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، بأن شركته ستفتح مكتبها الثاني في أبوظبي.

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