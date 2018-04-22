انطلاق القمة العالمية للمجتمعات المستدامة في دبي

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (ماجد التلمساني)



عقدت اليوم القمة العالمية للمجتمعات المستدامة والتغير المناخي وذلك بتنظيم من وزارة التغير المناخي والبيئةوناقشت القمة القضايا الإقليمية والدولية المتعلقة بالتغير المناخي، وأهم تحديات الاستدامة التي تواجهها المجتمعات

هكذا انطلقت القمة العالمية للمجتمعات المستدامة والتغير المناخي بتنظيم من وزارة التغير المناخي والبيئة وبشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي وشركة ماجد الفطيم.

عقدت هذه القمة بهدف توفير منصة متخصصة لاستعراض ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية المتعلقة بالتغير المناخي، وأهم تحديات الاستدامة التي تواجهها المجتمعات.

وتشمل أعمال القمة مجموعة من الجلسات الحوارية التفاعلية الرئيسية ومنها الجلسة الحوارية للوزراء والتي ستناقش مدى استجابة الحكومات للتحديات والفرص المتعلقة بقضايا التغير المناخي والقضايا المتعلقة بالاستدامة التي يواجهها المجتمع الدولي، وجلسة «حوار قادة الاستدامة» والتي تضم مجموعة من الرؤساء التنفيذيين ومسؤولي القطاع الخاص إقليمياً وعالمياً وستستعرض الفرص والعوائق التي يواجهها العاملون في قطاع الاستدامة، بهدف طرح اقتراحات حول ما يمكن لشركات القطاع الخاص القيام به لتحقيق أعلى مستويات الاستدامة.

شملت أعمال القمة ايضا الجلسة الحوارية الشبابية التي ناقشت دور الشباب في تشكيل مستقبل المجتمعات المستدامة

و تأكيدا من منظمي القمة على جيل المستقبل و دور الشباب كان تقديم القمة من نصيبهم

ويشارك في أعمال القمة أكثر من 250 من صناع القرار والمتخصصين والخبراء الدوليين، إضافة إلى ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمنظمات البيئية العالمية وهيئات الأمم المتحدة.

اقرأ أيضا:

التصفيات النهائية بقمة عرب نت الرقمية في دبي