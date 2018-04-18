التصفيات النهائية بقمة عرب نت الرقمية في دبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أقيمت بطولة الشركات الناشئة في 6 بلدان في منطقة الشرق الأوسط: الكويت، مسقط، المغرب، لبنان، المملكة العربية السعودية ودبي. يستعد المتسابقون الثلاثة الأوائل من كل مدينة للتنافس في التصفيات النهائية بقمة عرب نت الرقمية في دبي من 30 أبريل إلى 1 مايو 2018.



شاهد مقاطع الفيديو أدناه لمعرفة المزيد عن الشركات الناشئة المشاركة وصوتوا لمشارككم المفضل ليكون الفائز بدعم وتصويت من جمهور تلفزيون الآن



يستمر التصويت حتى 29 أبريل 2018، الساعة 11:59 بتوقيت السعودية