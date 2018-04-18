اليوم .. افتتاح اول دار عرض سينمائي في السعودية

أخبار الآن | الرياض - السعودية (وكالات)

تـَفتتح الرياض اليوم دار سينما هي الأولى في البلاد، ضمن مجمع سينمائي في قلب مركز الملك عبدالله المالي . واختارت شركة الترفيه للتطوير والاستثمار السعودية، فيلماً هوليوودياً هو «النمر الأسود»، لافتتاح العروض السينمائية.



وتتجه هيئة الترفيه السعودية إلى التعاقد مع الرئيس السابق لإحدى كبرى شركات الإنتاج والتوزيع السينمائي والفني لرئاسة صندوق خاص لصناعة السينما في المملكة برأس مال يقدر بـ10 مليار دولار.

وقالت قناة الإخبارية الرسمية إن الفيلم سيعرض في حفل خاص تحضره شخصيات محلية وعالمية بارزة، وكانت وزارة الثقافة والإعلام السعودية أعلنت في 4 أبريل/نيسان الجاري منح أول رخصة تشغيل دار عرض سينمائي للشركة الأميركية.

وأنتج هذا الفيلم عام 2018 وهو من بطولة تشادويك بوسمان ومايكل بكاري جونسون ولوبيتا نيونغو، ومن توزيع شركة ديزني وإخراج راين كوغلر، وحقق سابقا أكثر من مليار دولار في شباك التذاكر.

ويتحدث الفيلم عن "تي تشالا" ملك واكاندا الأفريقية والمعروف باسم "النمر الأسود" الذي يتولى الحكم بعد موت أبيه ويتعين عليه الدفاع عن أرضه من التمزق. ويتمتع هذا الملك بقوة هائلة بفضل جرعة من دواء سحري.



وأعلنت السلطات السعودية في اليوم نفسه أنها تخطط لإنشاء ما يقارب 30 إلى 40 دار سينما في 15 مدينة خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى افتتاح من 50 إلى 100 دار سينما في 25 مدينة بحلول 2030.

مجلس الأفلام

وفي مطلع مارس/آذار الماضي أعلنت المملكة إقرار أول لائحة لترخيص دور العرض السينمائي، وفي الشهر نفسه تم إنشاء المجلس السعودي للأفلام ليكون أول كيان رسمي متخصص في صناعة الأفلام.

وتستهدف رؤية السعودية 2030 رفع مساهمة قطاع الترفيه من إجمالي الناتج المحلي من 3 إلى 6%.

وفي تصريحات سابقة، قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إن بلاده تستهدف توطين 50% من قطاع الترفيه، إذ ينفق المواطنون 22 مليار دولار على الترفيه في الخارج سنويا.

ويشار إلى أن السينما من المجالات الجديدة التي سمح للسعوديات بدخولها، بعد أن أصبح بوسعهن أيضا حضور مباريات كرة القدم والمشاركة في أنشطة رياضية، كما سيسمح لهن بقيادة السيارات في غضون أشهر بموجب الإصلاحات الجديدة.

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