نجمة تنس دنماركية تؤيد حصول محمد صلاح على الكرة الذهبية

أخبار الآن | دبي - الامارت العربية المتحدة

قالت النجمة الدنماركية كارولين فورنياكي المصنفة الثانية عالميا بين رابطة محترفات التنس، إن النجم المصري محمد صلاح هو من أفضل اللاعبين بالعالم حاليا ويستحق الكره الذهبية.

ومنت الحسناء الدنماريكية النفس بلقاء صلاح وبأن يحافظ فريقها المفضل ليفربول على خدمات الملك المصري لأطول وقت ممكن .

وأضافت كارولين فورنياكي"أنا في غاية السعادة بتأهل فريقي المفضل لنصف نهائي الأبطال منذ سنين،" "إنني معجبة بـ.محمد صلاح.. .. آمل أن آراه قريبا."

وأضافت الحسناء التي تشجع نادي ليفربول: "أتمنى فقط أن نكون قادرين على التمسك به لأطول فترة ممكنة"، وفقا لموقع "سبورت 360" الرياضي.

وكان ليفربول كان قد حجز مقعده في المربع الذهبي للبطولة بعد فوزه الكبير على مانشستر ستي بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين (ذهاب و إياب.)

و يعتلي صلاح قمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 30 هدفا، فيما ارتفع رصيد هاري كين للهدف رقم 25.

اقرا ايضا

ريال مدريد وبايرن ميونيخ إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا