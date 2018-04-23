مناشير للنظام السوري تدعو المدنيين لمغادرة ريفي حمص وحماة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

ألقت مروحيات النظام السوري مناشير تدعو المدنيين في منطقة ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، إلى مغادرة مواقع المسلحين.

ويذكر أن الفصائل المسلحة تسيطر على البلدات الواقعة في المنطقتين الواقعتين وسط البلاد، وتدل هذه الخطوة على اقتراب عملية عسكرية للنظام.

من جهة أخرى، كثف النظام السوري لليوم الرابع على التوالي حملته على مخيم اليرموك والحجر الأسود وأحياء جنوب دمشق لفرض اتفاق إجلاء تم التوصل إليه مع مقاتلي داعش و جبهة النصرة. وقالت مصادر متطابقة إن نحو 6 آلاف مدني فلسطيني عالقون في مخيم اليرموك بسبب المعارك.

يأتي ذلك فيما كشف دبلوماسي لصحيفة الشرق الأوسط أن سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن أنهوا اجتماعهم في السويد حول الأزمة السورية واتفقوا على تكثيف الجهود وتجاوز الخلافات للتوصل إلى حل للأزمة.

المزيد:

بوتين يقول إن "بلاده هزمت داعش في سوريا"



