بوتين يقول إن "بلاده هزمت داعش في سوريا"

أخبار الآن | موسكو - روسيا (وكالات)



قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن قوات بلاده في سوريا تمكنت من هزيمة تنظيم داعشوبحسب "سبوتنيك" الروسية أكد بوتين في برقية ترحيبية لمشاركي مؤتمر موسكو للأمن الدولي، والموجود حالياً في أنقرة لحضور قمة مع نظيريه التركي "رجب طيب أردوغان"، والإيراني حسن روحاني حول سوريا، أن داعش يستعيد قدراته ويمكنه تنفيذ هجمات في مناطق مختلفة من أنحاء العالم.



وقال بوتين: "على الرغم من هزيمتها العسكرية لداعش، تحتفظ هذه المجموعة الإرهابية بإمكانيات مدمرة كبيرة، والقدرة على تغيير التكتيكات بسرعة والقيام بحملات في مختلف البلدان والمناطق في العالم، كما أن الهياكل المتطرفة الأخرى هي أيضاً خطر كبير".



وأشار الرئيس الروسي إلى أن هناك "ضرورة للتفكير معاً بأشكال جديدة للتعاون المتعدد الأطراف، الذي من شأنه أن يسمح لنا بتوطيد المكاسب التي تحققت في مكافحة الإرهاب ومنع المزيد من انتشار هذا التهديد"، ووصل بوتين في وقت سابق أمس الثلاثاء، إلى أنقرة في إطار زيارة رسمية، والتقى خلال زيارته نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وعقد معه مؤتمراً صحفياً مشتركاً عقب اجتماع لمجلس التعاون الاستراتيجي الرفيع بين البلدين، ويشارك الرئيس الروسي اليوم الأربعاء في القمة الثلاثية التي ستعقد بشأن سوريا، بين زعماء كل من تركيا وإيران وروسيا في أنقرة.

اقرأ أيضا:

البنتاغون مستعد تماما بعد إعلان بوتين أسلحة روسية لا تقهر

