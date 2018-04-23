مصرع القيادي الحوثي صالح الصماد في غارة للتحالف العربي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت جماعة الحوثي الإنقلابية مقتل صالح الصماد الذي يعد أحد أبرز قادتها، إثر غارة جوية للتحالف العربي في مدينة الحديدة الساحلية غربي اليمن.

كما يعد الصماد ثاني أكبر مسؤول حوثي على قوائم المطلوبين بعد عبد الملك الحوثي، ويشكل مقتله ضربة قوية للإنقلابيين وفق ما ذكر الناطق باسم الحكومة اليمنية.

وترأس الصماد ما سمي بالـ "المجلس السياسي الأعلى".

وأسس متمردو الحوثي المدعومون من إيران، المجلس الذي ترأسه الصماد في الثامن والعشرين من يوليو 2016، في مسعى إلى تكريس الانقلاب على الحكومة الشرعية.

كما شغل الصماد منصب القائد الأعلى لعناصر ميليشيات الحوثي العسكرية التي تقاتل القوات الشرعية منذ انقلابها على السلطة في 2014 بدعم من إيران.

وكان التحالف العربي الذي تقوده السعودية، قد أعلن عن رصد مكافأة بقيمة عشرين مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد في إلقاء القبض على الصماد، باعتباره المطلوب رقم 2 للتحالف بعد عبد الملك الحوثي زعيم المتمردين.

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