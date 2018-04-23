الدفاعات الجوية السعودية تعترض صاروخا باليستيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (رويترز)

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه جازان.

وكانت الدفاعات اعترضت صاروخاً أطلقته الميليشيات باتجاه نجران، في حين سقط آخر في منطقة صحراوية أمس الأحد.

يذكر أن أكثر من 100 صاروخ باليستي كانت أطلقت من قبل الميليشيات في اليمن باتجاه السعودية، بحسب ما أعلن التحالف في 16 إبريل.

وقد تمكنت الدفاعات السعودية من اعتراض معظمها.

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