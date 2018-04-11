طالبات يمنيات للميليشيات: "لا حوثي بعد اليوم"

أخبار الآن | صنعاء - اليمن - (وكالات)

انتفضت طالبات إحدى المدارس بالعاصمة اليمنية صنعاء، يوم أمس الثلاثاء، في وجه الحوثيين الانقلابيين، يرددن هتافات "لا حوثي بعد اليوم"، كأبلغ تعبير عن رفضهن للسيطرة الحوثية التي تفرضها المليشيا بقوة السلاح

وتداول ناشطون يمنيون، على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر طالبات مدرسة المنار الأساسية والثانوية، في منطقة وادي أحمد، ببني الحارث، شمال العاصمة صنعاء، وهن يرددن عبارة، "لا حوثي بعد اليوم"، ردا على مديرة المدرسة و التي كانت قد طلبت منهن ترديد الصرخة الحوثية في طابور الصباح.

وبحسب شهود عيان، فإن الطالبات، قمن بتنظيم مظاهرة داخل المدرسة لرفض تحويلها إلى ثكنة طائفية، من قبل الإدارة، وإلزامها الطالبات بترديد الشعارات وإحياء الفعاليات الحوثية.

الجدير بالذكر أن مقطع الفيديو اخترق جدار التعتيم الذي تفرضه المليشيا حول الرفض المجتمعي الذي تواجهه، حيث إن أول مهمة للمسلحين الحوثيين في مثل هذه المواقف هو مصادرة أي هاتف أو كاميرا قامت بالتصوير واعتقال صاحبها.

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