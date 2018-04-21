آلاف المعلمين في تونس يتظاهرون ضد الحكومة

أخبار الآن | تونس العاصمة ( وكالات )

احتشد آلاف المعلمين التونسيين، الجمعة، أمام مقار إدارات التعليم التابعة لوزارة التربية في كل المحافظات، احتجاجاً على رفض السلطات التفاوض بشأن مطالبهم.

المعلمون في تونس المضربون عن العمل يطالبون منذ الثلاثاء الماضي بزيادة الأجور، وتمكينهم من التقاعد الاختياري في سن الـ55 عاما بدلاً من بلوغ 60 عاماً.

ويأتي احتجاج المعلمين بدعوة من النقابة العامة للتعليم الثانوي التّابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة في تونس).

وعلق المعلمون التدريس بأغلب المدارس الحكومية إلى أجل غير مسمى؛ بسبب عدم التوصل إلى حل مع وزارة التربية يرمي إلى تحقيق مطالبهم المهنية والماديّة.

وفي شهر كانون الثاني يناير الماضي، قرّرت نقابة التعليم الثانوي حجب نتائج امتحانات منتصف العام، على خلفية عدم استجابة الوزارة لمطالبهم المادية والمهنية المتمثلة في الزيادة في أجورهم والتخفيض في سن التقاعد.

وهدّد وزير التربية حاتم بن سالم، في وقت سابق، بحجب أجور المعلمين إذا ما واصلوا حجب نتائج الامتحانات.

ويعمل في تونس نحو 77 ألفاً و260 مدرساً في المرحلتين الإعدادية والثانوية ،

في حين يبلغ عدد التلاميذ 950 ألف تلميذ.

ومنذ شهر كانون الاول ديسمبر الماضي اتخذ المدرسون في تونس أشكالاً احتجاجية متنوعة ، بدأت بالتظاهر وحجب نتائج الامتحانات، وصولاً إلى تعليق التدريس، بهدف تحقيق مطالبهم.

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