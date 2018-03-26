معرض تونس الدولي للكتاب يحتفي بالمرأة

أخبار الآن | تونس - تونس (رويترز)



قالت إدارةُ معرضِ تونس الدولي للكتاب إن الدورةَ الرابعة والثلاثين التي تنطلقُ في شهر أبريل/ نيسان القادم ستحتفي بالمرأةِ التونسية فيما تحلُ جمهورية الجزائر ضيفَ شرفِ الدورة.

وأضافت الإدارة أن هذهِ الخطوة جاءت تحية للمرأةِ التونسية, ويشاركُ في المعرض 775 دارِ نشرٍ من 32 دولةٍ عربية وأجنبية من بينهم 126 دار نشر تونسية.



وقال الكاتب والأكاديمي شكري المبخوت مدير المعرض في مؤتمر صحفي يوم السبت إن المحور الأساسي لهذه الدورة وتحديدا لبرنامجها الثقافي هو المرأة التونسية، وعنوان المحور هو (نساء بلادي.. نساء ونصف).

وأضاف ”هي تحية للمرأة التونسية التي تواصل نضالها للمساواة التامة، وأيضا التاريخ يتحرك بفضلها“.

تقام الدورة الرابعة والثلاثون للمعرض في الفترة من السادس إلى الخامس عشر من أبريل نيسان بقصر المعارض بالكرم تحت شعار ”نقرأ لنعيش مرتين“.

ويكرم المعرض هذا العام مجموعة من الكتاب والمفكرين والأدباء التونسيين منهم الفيلسوف يوسف الصديق والشاعر حسين الواد والأديب محمود طرشونة واسم المخرجة المسرحية الراحلة رجاء بن عمار واسم المفكر الراحل محمد الطالبي.

كما يستضيف المعرض مجموعة كبيرة من الكتاب العرب منهم الروائي الفلسطيني ربعي المدهون والروائي الجزائري واسيني الأعرج والناقد العراقي عبد الله إبراهيم والكاتبة المصرية فاطمة نعوت.

وعن اختيار الجزائر ضيف شرف المعرض هذا العام قال المبخوت ”هذا أمر بديهي لأن العلاقة مع الجزائر هي علاقة وجود ثقافي ممتد عبر التاريخ، وبالتالي هذه الدعوة لا تحتاج لأي تبرير“.

ويشهد المعرض إعلان وتوزيع خمس جوائز في فروع مختلفة للأدب هي جائزة فاطمة الحداد للدراسات الفلسفية وجائزة الطاهر الحداد للدراسات الإنسانية والأدبية وجائزة بشير خريف للرواية وجائزة علي الدوعاجي للأقصوصة وجائزة الصادق مازيغ في الترجمة إلى العربية.

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