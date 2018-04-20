بعد تقرير حصري لأخبار الآن عملية عسكرية عراقية حدودية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( بلال الفارس )

قال الجيش العراقي إن طائراته الحربية هاجمت مصنع متفجرات لتنظيم داعش ومواقع أخرى داخل سوريا في هجوم نادر عبر الحدود تم بالتنسيق مع النظام السوري. سبق العملية العسكرية عرض اخبار الان تقريرا حصريا لموفدتنا جنان موسى كشف عن وجود الالاف من مسلحي داعش على الحدود السورية العراقية.

عملية عسكرية عراقية على الحدود مع سوريا بدأت بعيد ساعات على تسليط تقرير لموفدة أخبار الآن جنان موسى الضوء على وجود داعش شرقي سوريا على الحدود مع العراق .

تقرير أخبار الآن الحصري كشف عن وجود الآلاف من مسلحي داعش المتحصنين على الحدود السورية العراقية.

تنبه بغداد لحركة المتطرفين ترافق و عملية عسكرية شملت أهدافا لداعش داخل الحدود ومتابعتهم حتى داخل الاراضي السورية. الحكومة العراقية أعلنت أن قواتها الجوية شنت غارات جوية وصفتها بالمميتة على مواقع لتنظيم داعش الإرهابي داخل الأراضي السورية.

المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي أفاد بأن الضربات نفذت من جهة حدود العراق. وأوضح متحدث باسم الجيش العراقي أن الضربات الجوية التي نفذها العراق على مواقع داعش في سوريا نفذت بالتنسيق مع الحكومة السورية. ونقلت رويترز عن مصدر عسكري إن القوات الجوية العراقية استخدمت مقاتلات إف-16، للعبور إلى سوريا وتنفيذ الضربات.

العبادي قال في وقت سابق هذا الشهر إن داعش موجود في شرق سوريا على الحدود العراقية ويشكل تواجده أمن العراق متعهدا باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمنع التنظيم من العودة بعد طرده من ثلث العراق النسبة التي كان يحتلها.

في هذه الأثناء أفادت القوات الأمنية عن قتل أبو حذيفة العراقي المسؤول عن نقل الأسلحة والمتفجرات لداعش بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة عن تواجده بالصحراء فى أحد الأنفاق قرب الحدود السورية.

المزيد:

حصري لمراسلتنا.. هل يستعيد داعش السيطرة على شرق سوريا؟