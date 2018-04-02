ترامب يهنئ السيسي لفوزه في انتخابات الرئاسة المصرية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاثنين، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتهنئته على الفوز في الانتخابات الرئاسية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن ترامب تقدم بخالص تهنئته للسيسي على الفوز في الانتخابات، وما أظهرته النتائج النهائية من ثقة الشعب المصري فيه.



كما أعرب عن أطيب التمنيات لمصر بدوام التقدم والازدهار، وحرص الولايات المتحدة على تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تربطها بالقاهرة ومواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه، عبر الرئيس المصري عن خالص الشكر والتقدير لنظيره الأمريكي، مؤكداً عمق وخصوصية العلاقات المصرية والأمريكية، وحرص مصر على مواصلة العمل على تعزيز التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين خلال الفترة المقبلة، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أعلنت الاثنين فوز السيسي بفترة رئاسية ثانية، في الانتخابات الرئاسية التي جرت من 26 حتى 28 من آذار مارس الماضي.

وقال رئيس الهيئة لاشين إبراهيم، إن السيسي حصل على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتا، بنسبة 97.08 بالمئة، بينما حصل منافسه موسى مصطفى موسى على 656 ألفا و534 صوتا، بنسبة 2.92 بالمئة.

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