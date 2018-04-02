السيسي رئيسا لمصر بـ 21.8 مليون صوتا بنسبة 97.08%

أخبار الآن | القاهرة - مصر (متابعات)

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، النتيجة َ النهائية للانتخابات الرئاسية 2018، والتي أسفرت عن فوز ِ عبد الفتاح السيسي بولاية ثانية.

وحصل عبد الفتاح السيسي على 97.08% من الأصوات.

وأجريت الانتخابات الرئاسية خارج مصر أيام 16 و17 و18 مارس الماضي، وداخل مصر أيام 26 و27 و28 من الشهر نفسه.

وخاض المنافسة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

وبلغت عدد اللجان العامة 367 لجنة، فيما بلغت عدد اللجان الفرعية 13 ألف و706 لجان موزعة على 10989 مركزًا انتخابيًا، وأشرف عليها نحو 18 ألف قاضٍ.

وبلغ إجمالي قاعدة بيانات الناخبين 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على محافظات مصر المختلفة.



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