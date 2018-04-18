البنتاغون: رصد داعش يعود الى مناطق خاضعة للنظام السوري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حذرت لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي من عودة داعش مجدداً الى مناطق خاضعة للنظام السوري , مضيفةً أن خطة الجيش الأمريكي القائمة على أن تنفض واشنطن يديها من سوريا تعني أيضاً تركها لنفوذ روسيا وإيران.



تأتي تحذيرات الكونغرس بعد عرض لإستراتيجية البنتاغون تزامنت مع ما كشفه التحالف الدولي الذي قال إن النظام السوري وحليفته روسيا لم يتمكنا من الإحتفاظ بالمناطق التي تم تحريرها , مضيفاً أن التحالف عندما ينظر الى داعش بمناطق لا يعمل فيها, فإنه يرصد التنظيم وقد عاد وسيطر على مناطق بما في ذلك بينها أحياءٌ جنوبي دمشق.

بينما أكد البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب يريد عودة القوات الأمريكية في سوريا الى البلاد قريبا حتى بعد أن أقنعت باريس واشنطن بضرورة بقاء هذه القوات لفترة أطول , حذرت لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس من أن الخطة العسكرية القائمة على أن تنفض واشنطن يديها من سوريا تعني تركها لنفوذ روسيا وإيران فضلاً عن عودة داعش الى مناطق خاضعة للنظام السوري وفق ما رصده البنتاغون.

في غضون ذلك أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بوب كوركر عن إعتقاده بأن خطط واشنطن هي إستكمالُ جهود محاربة داعش وليس أن تكون ضالعة فيها , محذراً من أن سوريا باتت بيد روسيا وإيران وهما من سيحددان مستقبلها , و إذا لم يتم فعلُ شيء مؤثر على الأرض سيكونُ كلُ ما تقوم به واشنطن مجردَ كلام على حد تعبيره.

و بعد التغريدات التي أطلقها ترامب ومن بينها تغيردةُ "المهمة اُنجزت" يعتقد السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام أن الأسد يتصور أن الأمر مجرد تغريدات وليس أفعالاً" , واصفاً إياه في تغريدة أيضاً بمجرم حرب ومن الواجب إزاحته.

تأتي مواقف الشد والجذب بين إدارة ترامب والكونغرس الأمريكي فيما قال التحالف الدولي إنه لم تتحقق أيُ مكاسب في المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام السوري حيث تم رصد عودة مسلحي داعش إليها بالإضافة الى مناطق أعالي الفرات.





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