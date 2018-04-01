قطع مصادر تمويل داعش أضعف التنظيم

أخبار الآن | بغداد - العراق - (قاسم حميد)



لم تقتصر هزائم داعش في العراق على الجانب القتالي فقط في الوقت الذي يواجه حصارا عراقيا و دوليا لقطع مصادر تمويله الرئيسية، بعد ان كان تنظيم داعش يصنف حسب منظمات دولية كاغنى منظمة أرهابية في العالم...اصبح وضعه الان مختلفا بعد انكساره وخسارته في العراق..وفقدانه السيطرة تماما...فقد قطعت مصادر تمويله الرئيسية ...

قال العميد الركن يحيى رسول المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، وزارات الدفاع والداخلية والمالية والشؤون الخارجية والبنك المركزي ومكتب رئيس الوزراء وجهاز مكافحة الارهاب وأجهزة معلوماتية وجهات عراقية واخرى دولية تعمل بالتعاون معا على قطع ما تبقى من منابع لتمويل التنظيم

بينما قال د.هشام الهاشمي خبير في شؤون الجماعات المتطرفة، وكان داعش أعتمد اساليب مختلفة لتوفير الأموال..منها تهريب الاثار،والنفط ، والذهب ، وجمع الاتاوات بمختلف الطرق وتجارة المخدرات والاسلحة وعمليات الخطف والفدية المالية مقابل المخطوفين..كما تدخل في استثمارات مشروعة بالاعتماد على وشخصيات لا سجل اجرامي لها ، ويمكنهم اخفاء صلاتهم بالمنظمات الارهابية...

خسارة تنظيم داعش مصادر التمويل الرئيسية في العراق ، حجمته بشكل كبير جدا لدرجة انه لا يمكنه تنفيذ عمليات ذات أهمية..بل وحتى تكوين خلية صغيرة..حسب مسؤولين وخبراء..

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