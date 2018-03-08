حكم بإعدام شقيقة أبوعمر البغدادي الزعيم السابق للقاعدة

أخبار الآن | بغداد - العراق - (أ ف ب)

أعلنت محكمة عراقية الخميس أنها حكمت بالاعدام شنقا على شقيقة أبو عمر البغدادي الزعيم السابق لتنظيم القاعدة في العراق الذي قتل في 2010 بعد إدانتها في قضايا تتعلق بالارهاب.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى في بيان لم يورد اسم المدانة، أن "محكمة الجنايات المركزية أصدرت حكماً بالاعدام شنقاً حتى الموت بحق شقيقة زعيم تنظيم القاعدة الارهابي أبو عمر البغدادي على خلفية قضايا تتعلق بالارهاب".

وأضاف أن "المتهمة اعترفت بانتمائها إلى التنظيمات الإرهابية وأنها كانت تقدم الدعم اللوجستي وتساعدهم في القيام بأعمالهم الإجرامية، وأنها كانت تقوم بتوزيع المبالغ المالية على أفراد التنظيم في الموصل" التي أصبحت في 2014 "عاصمة" تنظيم داعش في العراق.

وكان أبو عمر البغدادي زعيما للقاعدة في العراق ثم بعد اندماج التنظيم مع جماعات أخرى، زعيما لتنظيم داعش في العراق المسؤول عن عشرات الهجمات الانتحارية في هذا البلد.

وقد قتل في 19 نيسان/ابريل 2010 خلال عملية مشتركة للقوات العراقية والأمريكية في منطقة صحراوية.

وكانت أرملة أبو عمر البغدادي اعتقلت أيضا وصدر عليها حكم بالسجن المؤبد.

ويصدر القضاء العراقي منذ أشهر أحكاما بالاعدام على مئات العراقيين والأجانب من رجال ونساء، المتهمين بالارتباط بتنظيم داعش.

واحتل تنظيم داعش في 2014 في هجوم ساحق على حوالي ثلث العراق، لكن القوات العراقية وبدعم من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن حررت كل المناطق وأعلنت بغداد في كانون الاول/ديسمبر "انتهاء" الحرب على التنظيم.



وما زال البحث جاريا على زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

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