اعتقال 17 فردا من داعش بعملية استباقية غرب الموصل

أخبار الآن | الموصل- العراق - (وكالات)

اعلنت وزارة الداخلية العراقية، الجمعة، عن اعتقال 17 عنصرا من "داعش" في عملية استباقية بمنطقة بادوش غرب الموصل، مبينة ان من بينهم قياديين معروفين.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان، ان "قوات فوج الرد السريع (سوات) التابع لقيادة شرطة نينوى القت القبض على ١٧ مجرماً من عصابات داعش الإرهابية خلال عملية أمنية استباقية تم تنفيذها في منطقة بادوش غرب مدينة الموصل".

واضاف معن ان "من بين المعتقلين قياديين معروفين ومطلوبين للقضاء وفق المادة ٤ \ ١ إرهاب".

يذكر ان القوات الامنية العراقية عثرت خلال الايام القليلة الماضية على العديد من المخابئ والاسلحة التابعة لتنظيم "داعش" الارهابي، حيث كانت معدة لاستهداف المدنيين وعناصر القوات الامنية.



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