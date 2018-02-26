العراق.. الإعدام لـ16 تركية بتهمة الانتماء لتنظيم داعش

أخبار الآن | بغداد - العراق وكالات)

أصدرت محكمة عراقية، حكما بالإعدام بحق 15 امرأةٍ تركية بتهمةِ الانتماءِ إلى تنظيم داعش، بحسبِ ما أفادَ مصدرٌ قضائي لوكالةِ الأنباء الفرنسية.

وأضاف أن ذلكَ جاءَ بعد إقرارهن بالانتماءِ لتنظيم "داعش"، مشيرا إلى أنه حُكِمَ على تركيةٍ أخرى بالسجن المؤبد.

وقال المصدر إن قاضي المحكمة الجنائية أصدرَ حكما بالاعدام بحقِ 16 امرأة تركية.

يذكر أن المحكمة الجنائية المركزية في بغداد قضت قبل ذلك بإعدام مواطنة تركية، وبالمؤبد لعشر تركيات أخريات وأذربيجانية لإدانتهن بالانتماء لتنظيم داعش.

ويصل إلى 20 ألف شخص عدد المعتقلين في العراق بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة، وفقا لعدد من الباحثين. ولم تكشف السلطات العراقية بشكل رسمي، عن عدد الجهاديين الذين اعتقلتهم خلال هجمات القوات العراقية التي تمكنت من طرد الجهاديين من جميع المدن العراقية مع نهاية عام 2017.

من جهتها، تقول سلطات إقليم كردستان العراق بأنها تعتقل نحو أربعة آلاف متشدد بينهم أجانب.

وتمكن جهاديون آخرون من التسلل بين النازحين والتخفي بين السكان في مناطقهم بهدف العودة إلى “الحياة المدنية”.

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