مقتل مفتي ولاية سيناء الموالي لتنظيم داعش

أخبار الآن | سيناء - مصر - (وكالات)

لقي مفتي تنظيم "ولاية سيناء"، الموالي لتنظيم داعش، والمكنى بأبو حمزة القاضي مصرعه في مواجهات مسلحة مع عناصر تابعة للمخابرات الحربية بالقوات المسلحة المصرية، في جبل الحلال بشمال سيناء.

كما القت القبض على عدد من مرافقيه وحراسه، وتم ضبط كميات من الذخيرة والسلاح، وعدد من الكتب المحرضة على العنف.

وأوضحت المصادر، أن "القاضي الشرعي" أو مفتي تنظيم "ولاية سيناء"، الذي تمت تصفيته، هو التكفيري محمد سعد الصعيدي، المكنى بـ" أبو حمزة القاضي"، هو المسؤول الأول عن غالبية أحكام التنظيم ضد المدنيين، وضباط الجيش والشرطة في شمال سيناء، في المرحلة الأخيرة.

وأكدت المصادر، إلى أن التكفيري "أبو حمزة القاضي"، من سكان منطقة رأس سدر التابعة لمحافظة جنوب سيناء، وأنه صاحب الأراء الفقهية التي كرست لقتل المدنيين، مثل مذبحة مسجد" الروضة"، التي وقعت أحداثها في منطقة بئر العبد بالعريش، في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، وأسفرت عن مقتل 305، وإصابة 128، إضافة إلى حادث استهداف السائقين بمصنع الأسمنت، في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، الذي خلف 9 قتلى.

وأضافت المصادر، أن "أبو حمزة القاضي"، سافر إلى الشام والتحق بتنظيم"داعش" في سوريا، وله مقاطع فيديو بثت على يويتوب ظهر فيه بجوار القاضي الشرعي، "أبو شعيب المصري"، لكنه لم يمكث فترة طويلة هناك، بعد أن كلفه التنظيم بالعودة إلى سيناء، بعد مبايعة "أنصار بيت المقدس"، لتنظيم "داعش"، بأيام قليلة.

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