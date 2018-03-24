نجاة مدير أمن الإسكندرية من محاولة اغتيال بالإسكندرية

أخبار الان | الاسكندرية - مصر (ا ف ب)

نجا مدير أمن الإسكندرية من محاولة اغتيال حيث انفجرت عبوة ناسفة في شارع المعسكر الروماني بمنطقة رشدي بمدينة الإسكندرية، استهدفت موكبه.

الهجوم أسفر عن مقتل شرطي وإصابة 4 آخرين من عناصر الشرطة من أحدهم إصابته خطيرة، وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية المصرية.

ويأتي هذا الهجوم قبل 48 ساعة من انطلاق الانتخابات الرئاسية المصرية وسط تحذيرات سابقة من هجمات تسعى لإفساد الانتخابات.

إلى ذلك، قرر النائب العام المستشار، نبيل صادق، فتح تحقيق عاجل في الحادث. وأمر بإرسال فريق من النيابة لموقع الحادث وتفريغ كاميرات المراقبة والاستماع لشهود العيان حول تفاصيل الانفجار.

وبحسب المتحدث فإن الهجوم استهدف موكب مدير أمن محافظة الإسكندرية، اللواء مصطفى النمر، الذي لم يَكن متواجداً في الموكب المستهدف.

واوضح المصدر ان العبوة الناسفة انفجرت لدى مرور الموكب ما ادى الى "قتل فرد من الشرطة وجرح اربعة آخرين".

ووقع الانفجار في شارع المعسكر الروماني بمنطقة رشدي في الإسكندرية.

وقالت مصادر أمنية أن التفجير الإرهابي استهدف مدير أمن الإسكندرية.

ورجح شهود عيان أن يكون الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة، فيما انتقلت سيارات الإطفاء والدفاع المدني إلى موقع الحادث.

وتداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورًا تظهر جانبًا من الانفجار وبعض الأضرار الناجمة عنه.

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