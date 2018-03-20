السيسي والبشير يتفقان على تعزيز العلاقات المصرية السودانية

أخبار الآن | القاهرة - مصر - (وكالات)

اتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والسوداني عمر البشير على تعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية ومواصلة التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين لإعطاء قوة دفع جديدة للعلاقات في كافة جوانبها وتحقيق نقلة نوعية تلبى طموحات شعبي البلدين الشقيقين.

وأكد السيسي خلال لقائه البشير في القاهرة اليوم حرص مصر على مواصلة التنسيق والتشاور المكثف مع السودان من أجل ترسيخ التعاون خلال الفترة القادمة والعمل على إعطاء قوة دفع جديدة للعلاقات في كافة جوانبها وتحقيق نقلة نوعية تلبى طموحات شعبي وادي النيل الشقيقين.

ومن جانبه أكد الرئيس البشير على أهمية تفعيل التعاون بين البلدين في مختلف المجالات والعمل على تدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يحقق التكامل بين جهود البلدين التنموية.

وأشار الرئيس السوداني إلى أن التحديات الناتجة عن الأوضاع الإقليمية الراهنة تحتم على البلدين مواصلة التنسيق المكثف بينهما بما يساهم في تحقيق مصالحهما المشتركة فضلأ عن تعزيز التعاون على مختلف المستويات بما في ذلك على الصعيد الأمني.

وذكر السفير بسام راضي المتحدث بإسم الرئاسة المصرية أن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بمشاركة الوزراء المعنيين من الجانبين حيث تم الاتفاق على ضرورة تعظيم التعاون الاقتصادي وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين وخاصةً في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والنقل والبنية التحتية.

فضلا عن إقامة مشروعات حيوية بين البلدين تندرج تحت مفهوم الشراكة الاستراتيجية بينهما وفى هذا الإطار تم التأكيد على أهمية الإسراع بتنفيذ المشروع الخاص بالربط الكهربائي بين مصر والسودان.

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