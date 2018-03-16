مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى موسكو في 12 أبريل

أخبار الآن | القاهرة - مصر (وكالات)

قال صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران يوم الجمعة إن الشركة قررت استئناف رحلاتها إلى العاصمة الروسية موسكو اعتبارا من 12 أبريل نيسان المقبل.

وذكر مسلم في بيان صحفي أن الشركة ستسير ثلاث رحلات أسبوعية إلى موسكو، أيام الأحد والثلاثاء والخميس.

جاء إعلان مصر للطيران بعدما قالت إيروفلوت، أكبر شركة طيران في روسيا، يوم الثلاثاء إنها ستستأنف رحلاتها إلى العاصمة المصرية في 11 أبريل نيسان، في عودة لرحلات الطيران المدني بعد توقف لأكثر من عامين ونصف العام.

أجرت روسيا ومصر محادثات لاستئناف الرحلات على مدى أشهر بعد أن توقفت رحلات نقل الركاب في أكتوبر تشرين الأول 2015 عقب تفجير طائرة ركاب روسية أثناء طيرانها فوق شبه جزيرة سيناء بعد إقلاعها من منتجع شرم الشيخ المصري، مما أسفر عن مقتل 224 شخصا هم جميع من كانوا على متنها.

وقالت إيروفلوت إنها ستسير رحلات يومية في الفترة من 12 يونيو حزيران إلى الثاني من يوليو تموز لتلبية زيادة في الطلب على السفر إلى روسيا التي ستستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2018.

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